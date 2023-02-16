Путин пообещал бойцам ЧВК, воюющим в Украине, социальную поддержку. При этом наемничество в России запрещено законом

Российские власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в войне в составе ЧВК. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченной по правам ребенка при президенте Марией Львовой-Беловой.
Детский омбудсмен пожаловалась, что дети бойцов ЧВК не получают ту соцподдержку, которая доступна детям военнослужащих.
«Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их», — ответил президент.
Наемничество в России официально запрещено ст. 359 Уголовного кодекса. Несмотря на это в войне в Украине участвуют бойцы частных военных компаний.
Недавно ведомство выпустило проект приказа, согласно которому наемников будут снабжать так же, как и регулярную армию.
Источники: «Коммерсантъ», «Русская служба Би-би-си»
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