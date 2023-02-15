Российские издательства будут пересказывать западные книги, права на которые им недоступны из-за санкций

Несколько российских издателей планируют выпускать пересказы нон-фикшен-произведений западных авторов, права на которые они не могут получить из-за войны в Украине и санкций. В частности, «Эксмо-АСТ» выпустит пересказ основных тезисов мемуаров принца Гарри «Spare» («Запасной»), пишет «Коммерсантъ».

Книга выйдет 16 февраля в рамках проекта CrossReads издательства «Бомбора» в аудио- и электронном форматах, а в конце месяца в печатном виде.

«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — пояснил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

Оригинальная книга «Spare» вышла 10 января. Права на нее принадлежат компании Penguin Random House, которая прекратила работу в России в прошлом году после начала войны в Украине.

Несмотря на то, что российские издатели отмечают растущую популярность пересказов книг зарубежных авторов, не все готовы пользоваться такой «серой схемой».

«Может быть, официально пересказ без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит», — говорит главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.

Еще один собеседник «Коммерсанта», который пожелал сохранить анонимность, отмечает, что такое «завуалированное пиратство отбросит российский рынок легального контента на несколько лет назад».

Источник: «Коммерсантъ»

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