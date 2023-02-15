Под Луганском обнаружены новые могилы — это могут быть захоронения бойцов ЧВК «Вагнер»

42 свежие могилы обнаружили жители Луганска на местном кладбище. В соседнем поселке Кировка рассказали, что захоронения никто не навещает, и что никого из похороненных они не знают. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Журналисты издания нашли в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи имена написаны на могильных табличках. 35 из них были россиянами, один — гражданином Белоруссии, еще один — гражданином Узбекистана. На сайтах российских судов обнаружились приговоры в отношении 20 полных тезок похороненных под Луганском. Все они сейчас должны отбывать наказания в колониях.

«Русская служба Би-би-си» также нашла в соцсетях страницы предполагаемых наемников. Несколько человек, которых обнаружили журналисты, большую часть жизни провели в колонии. Большинство же постоянно контактировали с родными и друзьями.

Мать одного из заключенных рассказала изданию, что все время была с сыном на связи — и когда он был в колонии, и когда отправился на войну: «Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с первого сентября подписал контракт с ЧВК “Вагнер”, попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла».

Затем мужчина попал в госпиталь, последний раз он общался с матерью 18 сентября. «А на табличке с кладбища стоит дата гибели 15 сентября. Как это так, ничего не сходится?», — сказала женщина в разговоре с изданием.

«Русская служба Би-би-си» связалась с родственниками еще нескольких мужчин, чьи имена указаны на могильных табличках. Они рассказали похожие истории: что их близкие были заключенными, уехали из колоний летом прошлого года, какое-то время выходили на связь, а потом пропали. Ни представители ЧВК «Вагнер», ни кто-либо еще с родственниками погибших не связывался.

Захоронение под Луганском — уже третье, где обнаружили десятки могил заключенных, подписавших контракт с группой Вагнера и воевавших в Украине.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.