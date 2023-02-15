ФСБ задержала гражданина Украины, которого подозревают в диверсиях на железной дороге

В Московской области задержали гражданина Украины, которого подозревают в совершении диверсий на железной дороге. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ФСБ.

«Задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию Службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

По данным следствия, украинец по заданию СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

В ФСБ утверждают, что мужчину завербовали на территории Польши, в городе Быдгощ. После этого он якобы уехал в Ригу, где его подготовкой занимались спецслужбы Латвии. В Россию, по данным ФСБ, мужчина приехал в конце ноября под видом беженца для того, чтобы легализоваться и получить российский паспорт.

На видео, которое сняли российские силовики, гражданин Украины говорит, что его завербовали сотрудники польской спецслужбы и СБУ.

«Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице», — говорит задержанный.

Источник: РИА «Новости»

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