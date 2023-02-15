20-летний солдат-срочник из Коми совершил самоубийство в подмосковной военной части. В предсмертной записке он написал, что его собирались отправить в Украину

Житель города Печора в Коми Сергей Гридин совершил самоубийство в воинской части в Московской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Мобилизация. Новости. Что делать?». Родственники юноши подтвердили изданиям «7х7» и «Сирене» его смерть. В разговоре с «Дождем» они заявили, что не верят в самоубийство Гридина.

20-летнего Сергея Гридина нашли повешенным на ремне в подмосковной части 10 февраля. Его сослуживцы рассказали, что тот оставил предсмертную записку, в которой написал, что его «вписали в ротацию на Украину», а когда он начал отказываться, над ним стали издеваться.

«С нашей роты оттуда [из Украины] еще никто не возвращался… Я наивно обратился к своему командиру взвода с просьбой остаться в пункте дислокации. Теперь он сам и сержанты не дают мне прохода своими издевательствами. Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду, но жить с этим не могу», — писал Гридин. Он просил возбудить против его командиров уголовное дело о доведении до самоубийства.

Солдаты успели сфотографировать записку, после чего командиры ее забрали.

Сестра погибшего рассказала «Дождю», что Сергея призвали в ноябре прошлого года. Когда он звонил из части, он рассказывал семье, что солдаты целыми днями убирают снег или разбирают технику, которую им привозят из Украины.

«Там постоянно были какие-то крики, шум. Когда они только заехали в часть, там командир выпивал, брат жаловался, что нормально не давали спать, включали музыку. Всем было плевать», — рассказала девушка изданию.

После Нового года Сергей Гридин позвонил домой и сообщил семье, что его собираются отправить в Украину. Родственники начали переживать, поэтому юноша сказал, что это шутка. «Его не должны были отправлять в Украину, так как у него проблемы со зрением, он принимал таблетки для зрения. В начале марта его должны были отправить домой, как он нам говорил», — отмечает его сестра.

О смерти Сергея семья узнала 11 февраля. По словам его сестры, при вскрытии тела выяснилось, что на нем есть следы побоев. Однако в медицинское заключение о смерти это не вписали, говорит она. «Мы все прекрасно знаем, что сам он сделать этого не мог», — сказала сестра погибшего «Дождю».

Источники: «Мобилизация. Новости. Что делать?», «7х7», «Сирена», «Дождь»

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