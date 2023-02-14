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В Ялте выпивший местный житель кричал что-то о войне в Украине на автобусной остановке. Против него возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии

16:05 • 14.02.2023

В Ялте против 35-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье о «дискредитации» армии. 

Как сообщается на сайте Следственного комитета по республике Крым, мужчину, чье имя не называется, подозревают в том, что «несколько дней назад, пребывая в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта “Садовая” выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии». 

Как уточняется в сообщении ведомства, «свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, объяснив свое противоправное поведение злоупотреблением алкогольными напитками». 

Источник: СК по республике Крым

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