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В Тульской области оштрафовали 16-летнюю беженку из Харькова — за статус в поддержку Украины в телеграме

23:01 • 14.02.2023

Комиссия по делам несовершеннолетних города Новомосковска Тульской области оштрафовала 16-летнюю беженку из Харькова, которая установила в телеграме статус в поддержку Украины. Об этом сообщил телеграм-канал «Тула. Экстремиzм». Портал 24liveblog отмечает, что канал связан с местными силовиками.

Девушку признали виновной по статье о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и выписали ей штраф в 15 тысяч рублей. На ее отца составили протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП). 

Причиной привлечения подростка к ответственности стал ее статус в телеграме: «Разом до перемоги, все є і буде Україна». На русский это переводится как: «Вместе к победе, все есть и будет Украина». 

Как силовикам стало известно об этом статусе, не уточняется.

Источники: «Тула. Экстремиzм», 24liveblog

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