В России для Путина построили секретную сеть железных дорог. По ней он ездит на своем бронепоезде — «Проект»

К трем основным резиденциям президента России Владимира Путина построили новые секретные железнодорожные ветки. Об этом пишет «Проект», ссылаясь на результаты собственного расследования.

Одну из новых станций, предназначенных исключительно для первого лица государства, журналисты «Проекта» обнаружили осенью 2022 года на территории Валдайского национального парка. Охраняемый объект с вертолетной площадкой расположен рядом с деревней Долгие Бороды — это ближайший населенный пункт к любимой Путиным валдайской резиденции.

«Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали», — рассказал «Проекту» бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом и не раз, по его словам, видевший спецпоезд президента.

Другие новые пути, построенные специально для Путина, изданию удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам. Железнодорожная станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году — она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области.

Третья «президентская» спецстанция появилась в 2017 году у сочинской резиденции «Бочаров ручей». От путей, по которым ходят электрички с обычными гражданами новая тупиковая спецветка скрыта высоким забором.

Бронированный железнодорожный состав, на котором президент ездит по специально построенным для него путям, не раз видели любители наблюдения за поездами (трейнспоттеры) и работники железных дорог.

Как пишет «Проект», ссылаясь на свои источники среди машинистов, бронепоезд Путина базируется в депо на станции «Москва-Каланчевская», где находится закрытый вокзал для вип-персон. По словам корреспондента издания, его окружает высокий забор с колючей проволокой.

Ранее издание «Досье» обратило внимание, что в последнее время российский президент все реже пользуется самолетом для перемещения по стране, отдавая предпочтение бронепоезду.

Источники: «Проект», «Досье»

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