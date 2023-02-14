Трое российских криминальных авторитетов погибли на войне в Украине

Трое криминальных авторитетов погибли в Украине. Они воевали в составе ЧВК «Вагнер». В 90-е они руководили преступными группировками и впоследствии были приговорены к длительным срокам лишения свободы. После начала войны в Украине они обратились за помилованием и покинули колонии, чтобы отправиться на фронт, сообщает расследовательская группа Bellingcat.

Один из погибших — 55-летний Андрей Бережных. В 2013 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за пять убийств и 12 покушений на убийство. Сам он погиб на войне в прошлом декабре.

Как писала «Медиазона», в начале 1990-х Бережных переехал из Энгельса в Балаково, где устроился работать шофером к заместителю директора местного авторынка Александру Федотову. В 1994 Федотова убили. Тогда Бережных решил расправиться с убийцами и застрелил трех членов некой «банды качков».

После этого Бережных создал ОПГ и следующие шесть лет торговал оружием. В то же время он стал заместителем директора авторынка. С другим заместителем отношения у него не сложились, поэтому он подложил тому в кабинет гранату. Она взорвалась и коллега Бережных получил сильные ранения, но выжил. Впоследствии Бережных еще несколько раз пытался убить людей с помощью гранат.

Самое известное нападение ОПГ Бережных совершила в 2003 году. Один из членов группировки приехал к зданию телеканала СТВ, надел балаклаву, достал из машины гранатомет и выстрелил. Граната пробила крышу здания, но в результате никто не пострадал. После обстрела было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Главный редактор СТВ долго не понимал причину произошедшего.

О мотивах этого поступка Бережных рассказал только в 2012 году, когда сроки давности по делу уже истекли. Он сказал, что его знакомый чиновник пожаловался на «неудобные» публикации телеканала и обмолвился, что здание «неплохо было бы облить краской». Краски у Бережных не было, зато был гранатомет.

Впоследствии мужчина и его подельники совершили еще семь покушений на убийство, но удачными оказались только два. Андрея Бережных задержали в 2008 году.

Другому бывшему лидеру преступной группировки — Сергею Максименко — на момент вступления в группу Вагнера было 59 лет. В 2014 году суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. 4 января 2023 года его похоронили в Пензе.

В 90-х и нулевых он возглавлял преступную группировку «Олимпия», которая появилась на базе одноименного спортивного комплекса в Пензе. Как пишет пензенское издание «Улица Московская», к 1997 году Максименко стал лидером этой ОПГ. Под его руководством сообщество превратилось в «устойчивую вооруженную группу» и оказывала давление на местных предпринимателей. Максименко руководил нападениями, распределял между участниками группировки их роли, платил им деньги и вооружал своих подельников.

Третий погибший в Украине — Игорь Куск, которому на момент подписания контракта с ЧВК Вагнера было 55 лет. В 2015 году его приговорили к 23 годам лишения свободы за несколько убийств, создание и руководство преступным сообществом и незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Куск был ветераном войны в Афганистане и еще до того, как Евгений Пригожин начал вербовать на войну в Украине заключенных, просил отправить его на фронт. Ради этого он якобы написал письмо с такой просьбой главе Чечни Рамзану Кадырову. Он присоединился к ЧВК «Вагнер» летом прошлого года.

В 1990-х Куск провел три года в колонии по обвинению в краже. Освободившись, он стал руководителем нижнекамской ветеранской организации и преподавал подросткам физкультуру и единоборства. В итоге несколько его учеников вошли в созданную им ОПГ, на счету которой были и вымогательства, и убийства. В 2004 году Куск и его группировка убили двух генеральных директоров казанской строительной компании «Татсантехмонтаж».

Bellingcat отмечает, что Бережных и Максименко похоронили скромно: на церемониях присутствовало мало людей и это практически не освещалось в СМИ. В то же время на похоронах Игоря Куска присутствовало порядка 700 человек. В процессии участвовало около сотни автомобилей.



Источники: Bellingcat, «Медиазона», «Улица Московская»

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