Россиянам, сбежавшим от мобилизации и прожившим несколько месяцев в аэропорту Сеула, разрешили въезд в Южную Корею. Но не всем

Корейский суд встал на сторону двоих из пяти россиян, которые сбежав из России от мобилизации, прожили несколько месяцев в аэропорту Сеула, сообщает корейский телеканал KBS.

Еще одному мужчине суд отказал без объяснения причин. Представляющие его в суде корейские правозащитники пообещали обжаловать отказ. Обращения еще двоих россиян рассматриваются судом.

Ранее корейские власти отказали всем пятерым в предоставлении политического убежища, мотивировав это тем, что бегство от мобилизации не является достаточным основанием для его получения.

В результате пятеро мужчин в возрасте от 23 до 60 лет были вынуждены несколько месяцев жить в транзитной зоне аэропорта столицы Южной Кореи.

Один из них, 23-летний студент Бурятского университета Владимир Марактаев рассказал журналистам, что ушел из дома ночью 24 сентября после того, как получил повестку в военкомат. Сначала он уехал в Монголию, затем вылетел на Филиппины, а потом прибыл в Южную Корею, где подал заявление о предоставлении статуса беженца, но местные власти отклонили его на этапе предварительной оценки.

«Я не нахожу ничего постыдного в том, чтобы защищать свою страну. Я бы пошел добровольцем, если бы кто-то напал на нас (Россию — Прим. “Холода”) или моих близких. Но это другая история, так как агрессором является моя страна. Я никогда не возьму в руки оружие, чтобы пойти и начать убивать невинных людей в Украине», — заявил тогда Марактаев.

Источник: KBS

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