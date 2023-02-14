Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову ампутировали кисти рук. На прошлой неделе врачи были вынуждены отнять у него обе стопы 

Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову провели вторую операцию и ампутировали обе кисти рук. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники в медицинских кругах.

По их словам, на фоне коронавирусной инфекции у спортсмена развились осложнения, в том числе сепсис. В результате у Костомарова началась гангрена. Борясь с ней, врачи были вынуждены сначала ампутировать спортсмену стопы, а затем и кисти.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован с тяжелой пневмонией. Спортсмена подключили сначала к ИВЛ, а затем к ЭКМО, тем не менее врачам не удалось предотвратить возникновение гангрены.

В 2006 году Роман Костомаров в дуэте с Татьяной Навкой завоевал олимпийское золото в парных танцах на льду.

Источник: «Комсомольская правда»

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