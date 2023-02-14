Евгений Пригожин впервые подтвердил, что является основателем «Агентства интернет-исследований», более известного как «фабрика троллей»

Основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин впервые подтвердил, что является также основателем «Агентства интернет-исследований», более известного как «фабрика троллей».

Ответ Пригожина на соответствующий вопрос группы западных журналистов опубликовал телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

«Я никогда не был просто финансистом “Агентства интернет-исследований”. Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.

Впервые «Агентство интернет-исследований» связали с Пригожиным журналисты «Новой газеты» вскоре после основания «фабрики троллей» в 2013 году. Затем информация о причастности Пригожина к этой организации обнаружились в переписке сотрудников администрации российского президента, слитой хакерами группы «Шалтай-Болтай». Позже «Агентство интернет-исследований» упоминал в своем докладе о вмешательстве в американские выборы спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Сам Пригожин до сих пор уклонялся от прямого ответа на вопросы о своей причастности к основанию «фабрики троллей».

Источник: «Пресс-служба Пригожина»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.