Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, могли запретить въезд в Россию на 40 лет

Экоактивистке из США Алисии Дей могли запретить въезд в Россию на 40 лет. Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по Центральному административному округу Москвы составили документ, в котором говорилось о выдворении девушки из страны до 13 февраля 2063 года. Однако суд вернул дело в полицию для исправления ошибок, сообщает «ОВД-Инфо».

Американку, выгуливающую на Красной площади теленка, задержали 31 января. Она провела ночь в отделе полиции. Дей настаивала, что это не было политической акцией, и что она выкупила теленка, чтобы его не съели. «Решила отвести его в такое прекрасное место и показать ему страну», — рассказала девушка корреспонденту ТАСС.

1 февраля американку арестовали на 13 суток по статье о неповиновении сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и оштрафовали ее на 20 тысяч рублей по статье об участии в акции, повлекшей помехи движению пешеходов (ч. 6 ст. 20.2 КоАП).

13 февраля Алисию Дей вывезли из спецприемника в Сахарово и доставили в ОВД по Троицкому району. Там ей вменили статью о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в Москве (ч. 3 ст. 18.8 КоАП). Затем девушку отвезли в Троицкий районный суд Москвы. Планировалось, что на заседании рассмотрят вопрос о ее выдворении из страны на 40 лет.

Однако суд вернул дело в полицию для устранения ошибки в документе. Издание Sotavision сообщает, что после заседания к Алисии подошел неизвестный мужчина, представился полицейским и порекомендовал девушке в течение трех дней покинуть Россию, чтобы «снова не попасться» и чтобы ее «опять не увезли в Сахарово».

Сейчас американка находится на свободе и планирует уехать в Казахстан. В разговоре с корреспондентом Sotavision она заявила, что не жалеет о своем приезде в Россию: «Может быть, мне нужно было отсидеть в тюрьме, чтобы показать России, что мы можем их [животных] любить, а не только есть».

Дей также рассказала, что в прошлом спасла в Днепре поросенка, а в Варшаве — барана, с которым потом гуляла по центру города.

Источники: «ОВД-Инфо», Sotavision

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.