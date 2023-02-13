Владимир Путин стал чаще передвигаться на бронепоезде вместо самолетов

С лета прошлого года президент активно пользуется специальным бронепоездом вместо самолетов, выяснило издание «Досье». Состав был подготовлен для Путина еще в 2014-2015 годах. Компания, которая владеет поездом, раньше принадлежала племяннику друга президента Юрия Ковальчука.

О том, что Владимир Путин с лета прошлого года предпочитает ездить на бронепоезде, «Досье» рассказал один из знакомых президента. «Выезд может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте [прошлого года], он [Путин] стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — говорит источник издания.

Президент выбирает такой способ передвижения, чтобы максимально засекретить свое местонахождение. Если самолеты, на которых летает Путин, можно отследить с помощью разных сервисов, то программ для отслеживания поездов не существует, пишет «Досье».

Издание также отмечает, что внешне бронепоезд Путина практически не отличается от других составов РЖД: он также выкрашен в серый цвет, а вдоль вагонов проходит красная полоса. Однако спецсостав президента бронированный. Кроме того, под этот поезд могут корректировать расписание всех остальных. Он также отличается от обычных тем, что на его крыше находятся радиоантенны спецсвязи. Антенны закрыты кожухами, но их можно разглядеть.

В поезд Путина входит вагон со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.

«Досье» пишет, что в этом поезде в 2019 году проводил совещание Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост премьер-министра. Сам президент последний раз был сфотографирован в одном из вагонов спецсостава в 2012 году — это была предыдущая версия бронированного поезда. Фото нового снаружи никогда не публиковалось.

По информации издания, кожухи, скрывающие антенны радиосвязи, можно заметить на поезде, на котором Владимир Путин открывал железнодорожное движение по Крымскому мосту в 2019 году. По данным «Досье», президент пользовался этим составом только один раз.

Журналисты обнаружили такие кожухи на еще одном пассажирском поезде. Помимо прочего, внешне он отличается от обычных составов своими подвагонными тележками. На них установлены три оси, а сами вагоны — шестиосные. Такие обычно используются на тяжелых грузовых составах. Такое количество осей может говорить о том, что поезд бронирован.

В распоряжении издания есть фотография этого поезда. На нем видна эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс». Эта фирма связана с племянником Юрия Ковальчука — близкого друга Путина. Журналисты показали фотографию состава своему источнику из окружения президента. Собеседник издания сказал, что внешне поезд похож на тот, которым пользуется Путин.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» появилась в 2002 году. Учредителем тогда была фирма «Желдорконсалтинг» — среди ее совладельцев был Кирилл Ковальчук, племянник Юрия Ковальчука.

Последними владельцами перевозчика «Досье» называет кипрскую Sorena Investments Ltd и Piper Participation Corp с Британских Виргинских островов. Sorena Investments принадлежит бизнесмену Михаилу Рабиновичу, а совладелец Piper Participation связан с Юрием Ковальчуком. Этому офшору принадлежит компания «Евроресурс», во владении которой есть бывший загородный дом графини Марии Клейнмихель в Санкт-Петербурге. Это здание также называют «Домом приемов Администрации президента». По адресу этой дачи зарегистрирована организация виолончелиста Сергея Ролдугина. Гендиректор «Евроресурса» Светлана Колесникова ранее возглавляла структуру банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Сейчас 80% «Гранд Сервис Экспресс» принадлежит РЖД. В 2019 году эта компания стала единственным оператором железнодорожных перевозок в Крым. С 2020 года фирма находится под американскими санкциями.



Источник: «Досье»

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