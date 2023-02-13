«Верстка» обнаружила во «ВКонтакте» виртуальный храм, в котором десятки тысяч россиян молятся за родных, отправившихся воевать в Украину

Россияне создают в соцсетях религиозные паблики, в которых молятся за своих родных, которые отправились воевать в Украину. «Верстка» обнаружила один из таких пабликов во «ВКонтакте». Он называется «Молимся вместе о воинах» и в нем состоят 26 тысяч человек.

Как пишет издание, группа «Молимся вместе о воинах» появилась во «ВКонтакте» 3 октября 2022 года. Как следует из правил сообщества, подписчики могут публиковать там посты с «молитвенными просьбами», указывать имена воинов и выкладывать их фотографии. Вместо фото человека, за которого предлагается помолиться, также можно опубликовать изображение иконы, фото храма или другое изображение, связанное с православием.

«Прошу сердечных молитв о здравии моего любимого человека Андрея и его сослуживцев. Сегодня отправились в командировку в зону СВО. ГОСПОДИ, помилуй, спаси и сохрани, сбереги и защити», — просит одна подписчица.

«Прошу молитвенной помощи за воина добровольца (некрещенного на момент убытия за ленту) Сергия. 59 лет, после химиотерапии, на связь не выходит», — пишет другая участница группы.

Дважды в неделю участники группы собираются на онлайн-молебны и онлайн-панихиды. Для этого предварительно составляются списки имен воюющих в Украине родственников виртуальных «прихожан».

Затем священник-куратор сообщества зачитывает эти списки во время онлайн-трансляции, а участники группы возносят молитвы за них в комментариях.

Некоторые просят Бога исцелить военных, «раненых нацистами», уберечь их от «укрофашистов бесовских», а также молятся «о здравии нашего президента Путина».

Источник: «Верстка»

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