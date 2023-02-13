Верховный суд удалил из публичной статистики приговоры военным, сославшись на приказы ФСБ и Минобороны о секретности

Судебный департамент при Верховном суде России удалил из публичной статистики подробные данные о приговорах, которые были вынесены по статьям о преступлениях против военной службы. К ним, в частности, относятся дезертирство, невыполнение приказа и самовольное оставление части.

Сводную статистику о работе судов и вынесенных ими решениях судебный департамент Верховного суда публикует каждые шесть месяцев, начиная с 2014 года. До сих пор в этих документах была часть, в которой содержались данные о том сколько человек были осуждены или оправданны по каждой конкретной статье уголовного кодекса.

В января 2023 года «Медиазона» обратила внимание, что в очередной публикации судебной статистики нет подробных данных о преступлениях против военной службы. Как следует из метаданных скачанных таблиц, они были отредактированы 12 декабря прошлого года.

После этого издание обратилось в судебный департамент Верховного суда с просьбой объяснить отсутствие в свежем отчете упомянутых данных. На это в ведомстве ответили, что статистика публикуется в том числе в соответствии с приказом Минобороны от 17 января 2022 года и приказом ФСБ от 4 ноября 2022 года, в которых уточняется какие данные относятся к служебной и другим охраняемым законом тайнам.

Источник: «Медиазона»

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