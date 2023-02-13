Петербургским школам выделили 23 миллиона рублей на закупку макетов автоматов и гранат

Прокуратура проверила учебные учреждения Санкт-Петербурга и обнаружила, что в них не хватает арсенала, необходимого для оборудования кабинетов ОБЖ. Об этом сообщает «Новая газета».

В итоге руководителям образовательных учреждений вручили списки предметов, которые необходимо докупить. Среди них: мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки, макеты гранат Ф-1 и РГД-5, стрелковые тренажеры, а также макеты автомата Калашникова, дозиметры и оружейные сейфы. Этот список разработали в Минпросвещения.

В городском комитете по образованию «Новой газете» подтвердили, что оборудование из списка обязательно должно быть в школах. Там добавили, что в ближайшее время ученики 10 и 11 классов будут изучать предмет «начальная военная подготовка», который включен в учебный план ОБЖ.

Школы в Санкт-Петербурге должны были оснастить кабинеты для этих уроков еще в прошлом году. На приобретение макетов автоматов и гранат учебным учреждениям выделили около 23 миллионов рублей.

Источник: «Новая газета»

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