Армения отправила в Турцию 100 тонн гуманитарной помощи. Для этого страны открыли сухопутную границу, которая была закрыта почти 30 лет

Пять армянских грузовиков с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясения в Турции пересекли сухопутную армяно-турецкую границу утром 11 февраля. Видеозапись непосредственного пересечения границы вблизи армянского города Маргара опубликовал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Как пишет агентство News.am, в Турцию Армения отправила в том числе продукты питания и медикаменты.

Анкара уже поблагодарила Ереван за помощь. «Я всегда буду помнить щедрую помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», — написал в своем твиттере спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч.

В свою очередь, турецкое агентство Anadolu отметило, что этот конкретный переход последний раз использовался в 1988 году, когда Турция отправила гуманитарный груз в Армению также для помощи пострадавшим от землетрясения.

Армяно-турецкая граница была закрыта в 1993 году. Сложные отношения Анкары и Еревана обусловлены, в частности, тем, что Турция поддерживала Азербайджан в Карабахском конфликте, а также отказалась признавать факт геноцида армян в начале ХХ века. Между двумя странами до сих пор нет дипломатических отношений.

Источники: Anadolu, News.am, Сердар Кылыч, Ваан Костанян

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