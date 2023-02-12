Жителя Омска арестовали за попытку поджога военкомата

Куйбышевский районный суд Омска арестовал на два месяца 32-летнего местного жителя Антона П., который пытался поджечь военкомат. Об этом сообщает омский портал «БК 55».

«Медиазона» предполагает, что арестованного зовут Антон Платов. Телеграм-канал SHOT пишет, что против него возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167 УК). Ранее он уклонялся от воинского учета.

Следствие считает, что мужчина попытался поджечь военкомат на Магистральной улице Омска 9 февраля. Утром он кинул в окно здания несколько коктейлей Молотова, однако бутылки не разбились и возгорания не произошло. Когда сотрудники военкомата пришли на работу, они увидели разбитое окно и бутылки, и вызвали полицию.

Прибывшие на место силовики помимо бутылок с коктейлями Молотова нашли между оконными рамами военкомата бутылку водки, а под окном на крыше пристройки — сумку с горючим, тряпками, изолентой и зажигалкой.

Нападения на военкоматы в России участились после начала войны в Украине, отмечает ОВД-Инфо.

Источники: «БК 55», «Медиазона», SHOT, ОВД-Инфо

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