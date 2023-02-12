Военнослужащий потребовал лишить себя звания из-за несогласия с войной. Ему в этом дважды отказали

Житель Коврова (Владимирская область) Фархад Джаббаров потребовал снять его с воинского учета и лишить звания офицера запаса из-за его несогласия с вторжением России в Украину. Сначала ему в этом отказал Ленинский районный суд, а затем — Владимирский областной суд в апелляции, сообщает издание «Довод».

Мужчина подал иск в Ковровский городской суд летом 2022 года. Оттуда дело было перенаправлено в региональный центр — в Ленинский районный суд. В материалах дела говорилось, что Джаббаров не желает «быть частью и иметь звание армии, принимающей участие в операции в соседнем государстве». Офицер указал, что защита отечества — это долг и обязанность российского гражданина, однако «никакой защиты отечества в происходящих событиях нет».

В октябре прошлого года суд отклонил требование Джаббарова, сославшись на то, что он не достиг определенного возраста для нахождения в запасе. Кроме того, воинского звания можно лишиться только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, добавили в суде.

Джаббаров обжаловал отказ во Владимирском городском суде, но получил отказ в удовлетворении жалобы.

Источник: «Довод»

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