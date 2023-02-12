В небе над Канадой сбили неопознанный летающий объект

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сбило неопознанный летающий объект над Канадой. Он находился над штатом Юкон — в 160 километрах от американской границы — на высоте 12 километров, сообщила канадский министр обороны Анита Ананд. Она описала объект как «маленький» и «цилиндрический», при этом угрожающий гражданской авиации.

В сообщении Белого дома говорится, что президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли решение сбить объект из соображений безопасности. Сейчас его обломки ищут канадские вооруженные силы и Королевская конная полиция.

В пятницу вечером еще один неопознанный летающий объект был сбит над территорией американской Аляски. Дополнительных подробностей о нем нет: военные США лишь заявили, что ищут обломки объекта на морском льду.

4 февраля американцы также сбили китайский аэростат, который находился на территории штата Монтана. В минувшие выходные его обломки обнаружили в Южной Каролине. Китай отрицает, что шар использовался в шпионских целях, заверяя, что это был метеорологический прибор. В США, впрочем, заявили, что это был один из «шаров-наблюдателей» разведывательной программы КНР.

Инцидент с самым первым сбитым воздушным шаром обострил отношения между Америкой и Китаем. Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой запланированный визит в Пекин.

Источник: BBC

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