На сайте «Комсомольской правды» появились антивоенные публикации и материалы о пытках над политзаключенными. Сейчас они уже удалены

Антивоенные материалы появились на сайте «Комсомолки» после семи вечера в минувшую субботу, обратило внимание издание «Продолжение следует». В публикациях говорилось о гибели мирного населения в Украине, а также о том, что война кончится, «когда Путин потеряет власть».

Кроме того, на сайте были опубликованы материалы о пытках над Алексеем Навальным, Владимиром Кара-Мурзой и Ильей Яшиным. Эти тексты были удалены в течение 10 минут, однако копия одной из страниц сохранилась в веб-архиве.

Издание «Продолжение следует» поговорило с автором публикаций Владимиром Романенко. Им оказался 24-летний житель Армавира, который проработал в «Комсомольской правде» полгода. Он рассказал, что устроился на работу в газету, так как ему нужны были деньги.

«Работа в пропаганде эмоционально на меня давила … После работы у меня не оставалось ни сил, ни желания с кем-то общаться и что-то делать», — говорит Романенко. «Конечно, своими силами я, сколько мог, пытался этой пропаганде противодействовать», — добавил он. Например, рассказывает молодой человек, он несколько раз писал в своих текстах «в Украине» вместо принятого в редакции «на Украине».

Публикацию антивоенных постов на сайте «Комсомольской правды» Романенко решил приурочить к году с момента начала войны. «Во время рабочей смены я просто залил в “админку” сайта публикации, где говорится о преступлениях российских властей и армии в Украине … Все их я писал сам».

Выпускающий редактор Романенко после этого написала ему: «Заебись, нахуй. Я относилась к тебе как к человеку. Не ожидала от тебя такого» и заблокировала его в телеграме.

Молодой человек сравнил свой поступок с «прыжком в бездну». «Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но я воспринимаю это как искупление вины», — заявил бывший новостник «КП». Он попросил прощения у жителей Украины и выразил надежду, что его поступок заметят сотрудники «других прокремлевских СМИ».

Сейчас молодой человек находится за пределами России.

Источник: «Продолжение следует»

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