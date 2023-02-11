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В марте фильмы и сериалы Disney нельзя будет посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах 

12:58 • 11.02.2023

В марте российским стриминговым площадкам придется удалить все проекты студии Disney. Лицензионные контракты на показ фильмов студии закончатся, а новые американская компания заключать не планирует, пишут «Ведомости». 

Сейчас мультфильмы, фильмы и сериалы Disney есть в библиотеках таких крупных видеосервисов, как «Кинопоиск», «Иви» или Okko. Источники издания отмечают, что весь контент студии уберут с сайтов российских площадок, как только закончится срок действия контрактов. 

Так, российским зрителям будут недоступны такие продукты Disney, как «Король лев», «Один дома», «Зверополис», «Холодное сердце», «Душа» и многие другие. А видеосервисы, по мнению участников рынка, могут потерять 2-3% от выручки. 

Представители видеосервисов и российского офиса Disney отказались комментировать «Ведомостям» скорое удаление всех проектов американского медиаконгломерата. 

В марте 2022 года из-за российского вторжения в Украину Disney, как и другие голливудские компании, Sony Pictures, UPI и Paramount, перестала показывать свои новинки в России. 

В феврале с сайтов российских онлайн-кинотеатров пропали все части «Гарри Поттера» кинокомпании Warner Bros. Срок лицензионного контракта на показ в России истек 31 января. 

Источник: «Ведомости»

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