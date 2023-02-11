Российские правозащитники предложили обменять политзаключенных, в первую очередь Горинова и Навального, на задержанных в Европе российских пропагандистов и шпионов

Инициативная группа Сахаровского движения «Мир. Прогресс. Права человека» предложила депутатам Европарламента обменять бывшего муниципального депутата Алексея Горинова, которого приговорили почти к семи годам колонии по статье о «фейках» о российской армии, на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим». Об этом пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на письмо правозащитников.

«На сегодняшний день в России среди людей, подвергшихся незаконному политически мотивированному уголовному преследованию, которых независимый правозащитный проект “Поддержка политзаключенных. Мемориал” признает политзаключенными, лишены свободы 529 человек. Из них 120 человек находятся в следственных изоляторах или колониях по делам об антивоенных высказываниях. Многие из них будут осуждены на длительные сроки колонии, как Алексей Горинов (6 лет 11 месяцев) и Илья Яшин (8 лет и 6 месяцев) только за то, что говорили правду о войне и осудили военную агрессию РФ против Украины», — говорится в письме.

Авторы обращения отмечают, что отбор людей для обмена — «заведомо несправедливость». «Но плачевное здоровье некоторых заключенных обязывает нас инициировать такой обмен», — пишут правозащитники.

По их словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на Горинова из-за состояния его здоровья. В 2016 году он пережил операцию и лишился одного легкого, а теперь у него обострился хронический бронхит. «Мы боимся, что он не выйдет из тюрьмы живым», — говорится в письме.

Горинова авторы инициативы предлагают обменять, например, на арестованного 3 января в Риге по подозрению в шпионаже шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема.

Муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках». Затем смягчили наказание на один месяц. Поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Горинова на Совете муниципальных депутатов, в котором он назвал войну войной.

Политическим заключенным №1 в письме называют Алексея Навального. Правозащитники подчеркивают, что находясь в тюрьме политик получил уголовные сроки совокупностью на 35 лет лишения свободы.

«В российских колониях сами по себе бесчеловечные условия для жизни. Но условия содержания Алексея Навального намеренно ухудшают. Очевидно, что из-за огромной популярности Навального, главным интересантом его смерти в тюрьме является Путин В.В. Такие действия в отношении Навального — не только стремление Путина свести счеты со своим политическим оппонентом, которое он уже однажды предпринял, отравив его боевым отравляющим веществом “новичок”, но и попытка закрыть рот Навальному, который использует судебные заседания как трибуну для призыва к путинской власти прекратить войну против Украины», — говорится в письме к депутатам Европейского парламента.

Источник: «Новая газета Европа»

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