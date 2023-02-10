Поддержать
Новости

Запорожье подверглось сильнейшему с начала войны российскому обстрелу

08:47 • 10.02.2023

В ночь на пятницу российские войска обстреляли Запорожье, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это крупнейшая атака на город с февраля прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, утверждают местные власти.

За час по Запорожью выпустили 17 ракет, об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

«Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Это все, на что способна эта армия мразот — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся», — написал он. 

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, написал, что удары по Запорожью наносили дронами «Герань».

«Несмотря на заявления представителей режима Зеленского, что "все Герани сбиты", в городе отчетливо слышен звук БПЛА, мирно пролетающих к своим целям», — написал Рогов. 

Кроме того, ночью российская армия также обстреляла Харьков и область. Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов. 

«В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением», — написал он. 

Источники: Анатолий Куртев, Владимир Рогов, Игорь Терехов

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»