Запорожье подверглось сильнейшему с начала войны российскому обстрелу

В ночь на пятницу российские войска обстреляли Запорожье, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это крупнейшая атака на город с февраля прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, утверждают местные власти.

За час по Запорожью выпустили 17 ракет, об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

«Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Это все, на что способна эта армия мразот — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся», — написал он.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, написал, что удары по Запорожью наносили дронами «Герань».

«Несмотря на заявления представителей режима Зеленского, что "все Герани сбиты", в городе отчетливо слышен звук БПЛА, мирно пролетающих к своим целям», — написал Рогов.

Кроме того, ночью российская армия также обстреляла Харьков и область. Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением», — написал он.

Источники: Анатолий Куртев, Владимир Рогов, Игорь Терехов

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.