В России беспрецедентно подорожали огурцы. В некоторых регионах цена за килограмм превысила две тысячи рублей

В России резко подорожали огурцы. По данным Росстата, в среднем цена на эти овощи выросла в полтора раза с начала года — до 300 рублей. При этом в некоторых регионах килограмм огурцов и вовсе стоит больше двух тысяч рублей.

Так, в феврале на Центральном рынке Ростова импортные огурцы продавали за 800 рублей за килограмм, а местные стоили от 300 до 500 рублей, пишут ростовские СМИ.

В Архангельске килограмм огурцов в некоторых магазинах стоит почти 1400 рублей. Местные жители уже говорят об «огуречном кризисе» и публикуют фотографии ценников — например, упаковка огурцов весом в 300 граммов там стоит 417 рублей.

В Москве цены на огурцы начинаются от 350 рублей за килограмм. А в подмосковной Балашихе 450 граммов овощей продают за 999,99 рублей.

В Новосибирске овощи можно найти и за 200 рублей, но при этом в городе ограничили их продажу — не больше пяти килограммов в одни руки.

Заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Леонов пояснил, что на цены повлияла сезонность, а также рост стоимости электроэнергии на 9%.

По подсчетам региональных журналистов, средняя цена огурцов по стране оказалась чуть выше 650 рублей за килограмм. При этом, по данным проекта «Цены сегодня», с февраля прошлого года по февраль 2023-го килограмм овощей в среднем подорожал на 47,4% или на 82,5 рубля.

Источники: Росстат, РОС, 29.ru, РБК, «Цены сегодня»

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