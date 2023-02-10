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В Красноярске суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии за секс-переписку с 10-летней девочкой 

10:36 • 10.02.2023

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил офицера к 12 годам колонии строгого режима за переписку с 10-летней девочкой на темы, связанные с сексом. На это обратила внимание «Медиазона». 

В карточке уголовного дела сообщается, что в июне 2022 года старший лейтенант З. (полное имя не указано), который служил в одной из воинских частей Красноярского гарнизона, переписывался во «ВКонтакте» на сексуальные темы со школьницей, живущей в другом населенном пункте. 

«При этом в это же время он совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении пресс-службы. Там не уточняется о каких именно действиях идет речь. 

Офицера признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет.

Источник: Красноярский гарнизонный военный суд 

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