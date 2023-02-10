Путин, вероятно, примет участие в праздничном митинге-концерте накануне годовщины начала войны в Украине 

22 февраля Кремль планируют провести в Москве масштабный митинг-концерт, на котором, вероятно, выступит Путин. Об этом пишет РБК, ссылаясь на три источника, знакомых с обсуждением этого вопроса.

По их данным, мероприятие может пройти в Лужниках, где также организуют площадки на военно-патриотическую тематику. Источники издания говорят, что митинг-концерт будет своего рода «продолжением» послания Федеральному собранию, которое планируется на 21 февраля. При этом они отмечают, что Кремль хотел, чтобы Путин выступил перед парламентариями как можно ближе к годовщине начала войны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков никак не прокомментировал планирующееся мероприятие.

В прошлом году митинг-концерт в Лужниках с участием Путина прошел 18 марта — в годовщину аннексии Крыма. Тогда, по данным МВД, на стадионе собралось более 200 тысяч человек, для которых, кроме Путина, выступили Тимати, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, группа «Любэ» и Полина Гагарина.

В тот момент война в Украине продолжалась уже больше трех недель, а концерт в Москве проходил под лозунгами «Zа мир без нацизма», «Zа Россию» и «Zа президента».

Источник: РБК

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