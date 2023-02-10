Книжный магазин «Фаланстер» не смог отправить покупателям СМС о поступлении книги «Конец режима» — из-за ее названия

Соучредитель книжного «Фаланстер» Борис Куприянов рассказал в фейсбуке, что сотрудник магазина не смог отправить клиентам СМС о том, что в продаже снова появилась книга «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры» Александра Баунова. Рассылка прошла только после того, как из сообщения убрали название книги.

По словам Куприянова, первый тираж «Конца режима» был около 30 экземпляров. Второй тираж в магазин доставили несколько дней назад. На эти книги у «Фаланстера» было около 20 броней. Сотрудник магазина, который занимается почтой, сразу отправил всем ожидающим СМС-сообщения о том, что книга снова есть в продаже.

«Сегодня вдруг стали звонить разгневанные покупатели и возмущаться, что через sms их не оповестили», — рассказал Куприянов. Сотрудники магазина проверили и убедились, что сообщения действительно не дошли до покупателей. Они попробовали отправить их еще раз— безрезультатно.

Тогда они позвонили в поддержку, где им сказали: «Ваши sms были заблокированы мобильными операторами, так как содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации». После этого сотрудники «Фаланстера» переписали СМС: «Новая книга Александра Баунова поступила и она отложена для вас в течение 3 дней». После этого все сообщения дошли.

«Как-то такие вещи заставили поежиться», — поделился соучредитель книжного магазина.

Источник: Борис Куприянов

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