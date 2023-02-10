60-летний фигурант дела «Хизб ут-Тахрир» Джемиль Гафаров умер в СИЗО

Крымскотатарский активист Джемиль Гафаров умер в СИЗО в Новочеркасске. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

У мужчины была диагностирована III группа инвалидности из-за почечной недостаточности, а в ноябре прошлого года он перенес сердечный приступ. После этого Гафаров почти не вставал и испытывал боли в груди. В 2021 году он рассказывал, что врачи и начальство СИЗО игнорировали его обращения, а из лекарств предоставляли только валидол. Последний раз Гафаров жаловался на боли в груди в середине января.

«Выживу я на этапе или нет — непонятно», — говорил Гафаров своему адвокату Эмилю Курбединову.

В январе Гафарова и еще четверых фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» приговорили к 13 годам лишения свободы каждого — по статьям об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и о приготовлении к захвату власти (ст. 278 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК).

В России «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией. Информационно-аналитический центр «Сова» и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» считают это признание неправомерным.

«Мемориал» признал политическими заключенными 273 фигуранта дел о причастности к этой партии. 228 из них сейчас преследуются, 45 уже отбыли наказание.

Смерть Джемиля Гафарова в СИЗО — не первый подобный случай. В ноябре прошлого года в Мещанском районном суде Москвы прямо во время заседания умер 48-летний предприниматель Евгений Пчелкин. До этого он провел в следственном изоляторе больше года и неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. В 2010 году в «Матросской тишине» скончалась тяжелобольная предпринимательница Вера Трифонова.

Источники: Рефат Чубаров, «Крымская солидарность», ОВД-Инфо

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.