15-летнего подростка приговорили к 6,6 годам лишения свободы по делу о подготовке стрельбы в школе

Суд в Белгородской области приговорил 15-летнего школьника к шести с половиной годам лишения свободы за подготовку «колумбайна» в образовательном учреждении. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Юношу из Старого Оскола признали виновным по ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК («участие в деятельности террористической организации и подготовке к террористическому акту»). Поводом для возбуждения уголовного дела стала жалоба его школьной учительницы.

В 2021 году подросток якобы начал «проявлять интерес к внешним атрибутам и идеологии организации “Колумбайн”», а затем «стал ее активным приверженцем», считает следствие.

В сообщении СК говорится, что «молодой человек подготовил сценарий нападения на одну из школ Старого Оскола в сентябре 2022 года». Он «принял меры к поиску для этой цели оружия и средств совершения преступления, а также пытался вовлечь в совершение противозаконных действий своих одноклассников», добавляет представитель Следственного комитета.

В феврале 2022 года Верховный суд признал «Колумбайн» террористическим движением.

Источник: СУ СК по Белгородской области

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