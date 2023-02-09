Поддержать
Новости

Владимир Зеленский выступил в Европарламенте с речью. Он поблагодарил Европу за помощь и попросил дальнобойное оружие и боевые самолеты

15:41 • 09.02.2023

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где выступил с речью в Европарламенте. Накануне он посетил с визитом Великобританию, а затем встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Слава Украине!» — начал свое выступление Зеленский. 

«Героям слава!» — хором ответили европейские парламентарии. 

В своей речи Зеленский назвал Путина «диктатором с сумасшедшими запасами советского оружия» и отметил, что Украина сейчас защищает Европу и европейский образ жизни. 

«Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира — мы защищаем себя. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами», — сказал Зеленский.

Глава Европарламента Роберта Метсола отметила, что ЕС продолжит обучать украинских военных и поставлять вооружения и системы ПВО. Она также заверила Зеленского, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, Метсола призвала европейские страны как можно скорее рассмотреть возможности поставок Киеву дальнобойных систем и истребителей. 

«Наша реакция должна быть пропорциональна угрозе, а угроза в данном случае носит экзистенциальный характер», — сказала глава Европарламента.

Источник: Русская служба Би-би-си

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»