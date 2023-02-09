Владимир Зеленский выступил в Европарламенте с речью. Он поблагодарил Европу за помощь и попросил дальнобойное оружие и боевые самолеты

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где выступил с речью в Европарламенте. Накануне он посетил с визитом Великобританию, а затем встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Слава Украине!» — начал свое выступление Зеленский.
«Героям слава!» — хором ответили европейские парламентарии.
В своей речи Зеленский назвал Путина «диктатором с сумасшедшими запасами советского оружия» и отметил, что Украина сейчас защищает Европу и европейский образ жизни.
«Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира — мы защищаем себя. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами», — сказал Зеленский.
Глава Европарламента Роберта Метсола отметила, что ЕС продолжит обучать украинских военных и поставлять вооружения и системы ПВО. Она также заверила Зеленского, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Кроме того, Метсола призвала европейские страны как можно скорее рассмотреть возможности поставок Киеву дальнобойных систем и истребителей.
«Наша реакция должна быть пропорциональна угрозе, а угроза в данном случае носит экзистенциальный характер», — сказала глава Европарламента.
Источник: Русская служба Би-би-си
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