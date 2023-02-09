В Казахстане задержали и планируют депортировать 19-летнего активиста из Ростова-на-Дону. В России ему грозит семь лет лишения свободы за «оправдание терроризма»

9 февраля в Алматы задержали и доставили в полицию 19-летнего анархиста и антивоенного активиста Дениса Козака. Он находится в международном розыске, в России на него заведено уголовное дело об «оправдание терроризма» (статья 205.2 УК) . Об этом «Холоду» сообщил его друг, пожелавший остаться анонимным — он находится на связи с Козаком.

«Сегодня его задержали прямо дома, где он не прописан, то есть за ним какое-то время следили. После задержания ему сообщили, что на его имя пришел запрос из России и он находится в розыске. В течение трех дней его должны депортировать в Россию, где ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится в департаменте полиции в Алматы», — рассказал друг Козака.

Денис Козак уехал из России в августе, когда узнал об уголовном деле. По словам его друга, преследование Козака связано с его попытками создать антивоенную сеть в Ростове-на-Дону. Как сообщал проект «ОВД-Инфо», поводом для уголовного дело стал комментарий во «ВКонтакте» про самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании регионального управления архангельского ФСБ в 2018 году.

Источник: «Холод»

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