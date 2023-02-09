Российская армия начала новое «крупное наступление» на территории аннексированной ЛНР — ISW

Российская армия начала новое «крупное наступление» в Луганской области Украины. Об этом в ежедневной сводке сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По его данным, российское командование направило части нескольких дивизий для проведения решающих наступательных операций на линии Сватово — Кременная.

Как пишут аналитики Института, наступление вдоль всей линии фронта в этом районе ведут части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полк 90-й танковой дивизии (Центральный военный округ). Поддержку наступающим частям оказывают подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии и воинские части, относящиеся к Южному военному округу.

В сводке отмечается, что в бой пока не вступили части 2-й мотострелковой дивизии, которую перебросили в аннексированную ЛНР в январе.

Несмотря на начатое наступление, аналитики ISW сомневаются в успехе российской армии в этом районе. По их мнению, даже полное задействование переброшенных туда сил может привести к тому, что наступление завершится на линии Сватово — Кременная и не достигнет своих целей по захвату всей территории Луганской и Донецкой областей Украины.

«Это, вероятно, предоставит украинским силам окно возможностей для контрнаступления», — отмечается в сводке Института.

Ранее эксперты ISW подчеркивали, что российское военное командование, вероятно, торопится начать крупномасштабное наступление в Донецкой области. При этом установленные сроки и задействованные ресурсы явно недостаточны для достижения заявленных целей операции.

Источник: ISW

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