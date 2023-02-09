На жителя Астрахани завели уголовное дело за сожжение карманной иконы

Управление СК по Кировскому району Астрахани завело уголовное дело об оскорблении чувств верующих на 19-летнего местного жителя. Он сжег карманную икону Богоматери возле торгового центра и снял это на видео, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Астраханской области.

По версии следствия, подозреваемый «пренебрежительно относился к православной вере» и «преследовал цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — иконой Божией Матери». Молодой человек снял на видео процесс сожжения иконы и выложил ролик в своих соцсетях, «сделав его доступным для просмотра неопределенному кругу лиц».

Уголовное дело было возбуждено после проверки публикации в СМИ на эту тему, добавляет пресс-служба СК.

7 февраля общество «Царьград» обратилось в полицию для «поиска и привлечения к ответственности» астраханца. На следующий день его задержали. В задержании кроме следователей и полиции участвовали сотрудники местного управления ФСБ, пишет «Медиазона».

Астраханский СК опубликовал в телеграме видео, на котором юноша с заблюренным лицом сознается в содеянном.

По ч. 1 ст. 148 УК астраханцу грозит до одного года лишения свободы.

Источники: СУ СК России по Астраханской области, «Медиазона»

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