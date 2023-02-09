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Глава профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев освобожден в зале суда

20:04 • 09.02.2023

Сергиево-Посадский городской суд Московской области освободил Кирилла Украинцева. Судья огласил ему приговор и назначил год и четыре месяца колонии-поселения. Однако с учетом проведенного времени в СИЗО, наказание уже считается отбытым, так как один день в изоляторе засчитывается за два дня в колонии-поселении.

Украинцева обвиняли по так называемой «дадинской» статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия») из-за четырех постов об акциях протеста курьеров. 

25 апреля 2022 года несколько десятков курьеров вышли к офису Delivery Club и выступили против понижения заработной платы. Кирилла Украинцева задержали на следующий день – с тех пор на находился в СИЗО.

«Дадинская» статья получила свое неофициальное название по имени Ильдара Дадина. В 2015 году он стал первым человеком, которого осудили после нескольких задержаний на митингах. 

Источник: Павел Чиков

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