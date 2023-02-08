Заключенным, которые отказываются ехать воевать в Украину, грозят новыми сроками — «Агентство»

В российских колониях заключенным, которые отказываются вступать в ряды ЧВК Вагнера, чтобы воевать в Украине, угрожают новыми уголовными делами. Об этом «Агентству» рассказали юристы.

Так, по словам юриста Яны Гельмель, угрозы начали поступать осужденным, которые находятся в колониях Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края и регионов Северного Кавказа.

«Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну», — пояснила Гельмель.

По ее словам, с лета и осени прошлого года количество заключенных, готовых отправиться на фронт, серьезно сократилось из-за сообщений о больших потерях в рядах ЧВК Вагнера.

Правозащитница Оксана Асауленко со слов матери одного осужденного, которому оставалось сидеть пять месяцев, рассказала изданию, что такое же давление оказывается в колониях Пермского края. «Там точно запугали. В последнем разговоре он ей дал понять, что заставили», — говорит Асауленко.

Юристы отмечают, что сейчас заключенных вербуют в основном в регионах, которые находятся недалеко от украинской границы.

Кроме того, в ряды ЧВК Вагнера набирают и в СИЗО. Там, как пишет «Агентство», арестантам обещают закрыть уголовные дела, если те поедут воевать в Украину. Как минимум об одном таком случае в СИЗО-1 в Самаре рассказала юрист Яна Гельмель.

Как отмечает издание, правозащитникам также стало известно о случаях вербовки подследственных в пермских и московских СИЗО.

Источник: «Агентство»

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