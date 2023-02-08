Владимир Зеленский посетил Лондон, встретился с королем Карлом III и попросил у Великобритании истребители для войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Великобританию. Там он встретился с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, а также выступил с речью перед членами парламента страны.

Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку Украины с первого дня российского военного вторжения. «Вы протянули руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать», — сказал украинский президент, отметив роль бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Президент Украины также подарил спикеру британской Палаты общин сэру Линдси Хойлу летный шлем одного из украинских боевых пилотов с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Покидая парламент Зеленский еще раз напомнил о том, что его страна нуждается в боевых самолетах для отражения российской агрессии. «Я покидаю парламент, заранее поблагодарив вас за мощные британские самолеты», — сказал Зеленский.

Вскоре после этого представитель администрации британского премьера Риши Сунака сообщил, что глава британского правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить вопрос о том, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Окончательное решение о поставках боевых самолетов пока не принято, но Уоллес «активно рассматривает» этот вопрос, отметил представитель Даунинг-стрит.

Источник: Sky News

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