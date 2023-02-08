В Украину вернулись 128 детей, которых незаконно вывезли в Россию 

В Украину вернулись 128 детей, которых ранее принудительно вывезли в Россию. Об этом рассказала представитель Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко.

«В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра — это 128 детских жизней», — сказала Усенко.

Подробности того, как удалось вернуть детей в Украину, представитель Офиса генпрокурора решила не раскрывать, так как, по ее словам, это может навредить дальнейшему процессу возвращения детей, а также «стоить кому-то жизни».

«Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают», — подытожила Усенко.

В середине января уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что с начала войны удалось верифицировать данные почти 14 тысяч детей, которые были депортированы российской армией.

Источник: «Укринформ»

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