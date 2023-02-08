«Ну что, дружок? По России кружок?» Илью Яшина вернули из Ижевска обратно в Москву 

Осужденного на восемь с половиной лет колонии по статье о «фейках» о российской армии оппозиционного политика Илью Яшина вернули из ижевского СИЗО обратно в Москву. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

По словам самого политика, этого удалось добиться его адвокату Марии Эйсмонт, которая «дотошно зафиксировала нарушения» и направила протест в суд. Незадолго до Нового года Яшина этапировали из московского СИЗО «Медведь» в Ижевск.

«Как вы догадываетесь, мое этапирование было не очень законным. Приговор еще не вступил в законную силу, мы ждем рассмотрения апелляции, а суд обязан ознакомить меня с материалами уголовного дела. Понятно, что ознакомление это возможно лишь в столице, поскольку материалы физически находятся здесь. Так что путешествие в Удмуртию было мелкой пакостью из серии “Ну что, дружок? По России кружок?”», — написал Яшин.

9 декабря Мещанский районный суд Москвы признал Илью Яшина виновным в распространении «фейков» о российской армии и приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал стрим политика на Youtube, где он рассказывал об убийствах в украинской Буче.

Источник: Илья Яшин

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