Леди Гага, Шер и Монеточка. В Беларуси появился список из почти ста групп и музыкантов, чьи песни запрещено исполнять на территории страны. Составили список, предположительно, в КГБ

Среди организаторов культурных мероприятий в Беларуси распространили список групп и музыкантов, чью музыку теперь нельзя исполнять на территории страны.

В списке 87 пунктов. В основном в него вошли коллективы и исполнители из России, Украины и Беларуси, которые выступали против российского военного вторжения в Украину. Среди них, в частности, Нойз МС, Монеточка, «Ногу свело!», ДДТ, Океан Эльзи, Ляпис Трубецкой и Верка Сердючка. В то же время, в «черный список» попали и некоторые западные исполнители, например, Шер и Леди Гага.

Фото: Беларуская Рада культуры

Предположительно, список был составлен в недрах белорусского КГБ. Об этом заявили в организации Беларуская Рада культуры, которая опубликовала перечень запрещенных исполнителей.

«Говорят, что сейчас КГБ контролирует всю идеологию в стране и стал более активно заниматься контролем, чтобы не допустить вольнодумства», — сказал Сергей Будкин, глава Рады культуры.

Источник: reform.by

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