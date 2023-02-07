Житель Читы, оштрафованный за пересказ сна о Зеленском в инстаграме, получил новые штрафы за интервью об этом 

Центральный районный суд Читы назначил местному жителю Ивану Лосеву два штрафа по 35 тысяч рублей каждый за интервью, данные «Дождю» и «Би-би-си». В них он рассказал о том, как суд оштрафовал его за пересказ сна об украинском президенте Владимире Зеленском в инстаграме.

Основанием для новых штрафов стали посты со ссылками на эти интервью, которые Лосев также опубликовал в своих соцсетях. При этом, по словам самого читинца, новые протоколы на него составили после доносов.

«На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая вроде из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от "Би-би-си" в моей ленте», — рассказал Лосев.

В декабре прошлого года Центральный суд Читы оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей, признав виновным в «дискредитации» российской армии. Поводом для этого стали его сториз в инстаграме, где Лосев пересказал содержание своего сна с участием украинского президента.

Как написал тогда читинец, ему приснилось, что его вместе с сослуживцами взяли в плен солдаты ВСУ во главе с Зеленским, который приказал расстрелять всех пленных, кроме Лосева, а с ним самим согласился сделать селфи.

Источник: «Медиазона», «Сибирь.Реалии»

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