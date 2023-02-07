Российский просветительский проект «Всенаука», который бесплатно распространял научно-популярную литературу, закрылся из-за войны в Украине

Российский просветительский проект «Всенаука», который бесплатно распространял научно-популярную литературу, объявил о своем закрытии.

Как следует из заявления проекта, опубликованном на его сайте, после начала войны в Украине работа «Всенауки» резко осложнились, так как многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией. В результате права на часть бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны.

«Я прекрасно понимаю тех западных издателей, которые не хотят иметь дело со страной-агрессором, со страной, которая напала на другую страну», — сказал в декабре один из основателей «Всенауки» Георгий Васильев в интервью Екатерине Гордеевой.

Добавило проблем в работе проекта и то, что авторы ряда распространяемых «Всенаукой» книг были признаны иностранными агентами. Из-за этого российские издательства «стали просить о прекращении бесплатной раздачи некоторых книг».

Еще одним немаловажным фактором, который в конечном итоге привел к закрытию проекта, стало прекращение его финансирования компанией «Яндекс».

«У “Всенауки” просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность», — говорится в заявлении создателей проекта.

Проект «Всенаука» был создан в 2019 году, за время его работы оттуда было скачано более 13 миллионов книг.

Источник: «Всенаука»

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