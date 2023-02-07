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Под Калугой упал украинский беспилотник, вооруженный авиабомбой

14:28 • 07.02.2023

Утром 7 февраля под Калугой примерно в 150 километрах от Москвы потерпел крушение неизвестный летательный аппарат. После обнаружения его обломков, выяснилось, что это был модифицированный советский беспилотник  Ту-141 «Стриж».

Беспилотники этой модели украинские военные уже использовали в прошлом году для нанесения ударов по авиабазам  российской стратегической авиации под Саратовом и Рязанью.

Как утверждают пророссийские телеграм-каналы, украинский беспилотник летел на предельно малой высоте, зацепился за верхушки деревьев и потерпел крушение. На месте его падения была обнаружена несдетонировавшая авиационная бомба ОФАБ-100-120, а также флешетты — металлические дротики, являющиеся поражающими элементами.

Источники: «Рыбарь», «Военный осведомитель»

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