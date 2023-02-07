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Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы из-за осложнений после пневмонии 

12:30 • 07.02.2023

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих стоп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. 

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — сказал один из них. 

Костомарова госпитализировали 10 января с тяжелой формой пневмонии. В больнице его подключили сначала к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), а затем к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, которая используется при острой дыхательной недостаточности).

Из-за осложнений у фигуриста началась гангрена, которая вынудила врачей прибегнуть к ампутации. 

В 2006 году Роман Костомаров выступая в дуэте с Татьяной Навкой завоевал золото Олимпийских игр в парных танцах на льду. 

Источник: ТАСС

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