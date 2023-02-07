На Камчатке суд отменил приговор и освободил четырех сотрудников местного заповедника, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в растрате сотен миллионов рублей

Камчатский краевой суд отменил приговор четырем ведущим сотрудникам Кроноцкого заповедника Дарье Паничевой, Роману Корчигину, Оксане Тереховой и Николаю Позднякову и отправил их дело на новое рассмотрение в суд Петропавловска-Камчатского в ином составе. Фигурантов также освободили из под стражи под подписку о невыезде.

В июле 2022 года все четверо были признаны виновными в растрате 454 миллионов рублей бюджетных средств и приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти с половиной лет.

Как утверждало обвинение, подсудимые создали видимость утилизации отходов коммерческой фирмой, а в действительности захоронили мусор на заповедной территории, чем причинили значительный экологический ущерб.

Вынесенный сотрудникам заповедника приговор вызвал большой общественный резонанс. В защиту осужденных выступили, в частности, коллеги по цеху и местные власти.

Так, после судебного решения директор заповедника Петр Шпиленок подал в отставку. А губернатор Камчатки Владимир Солодов выступил в защиту сотрудников заповедника.

«Я крайне щепетильно отношусь к работе правоохранительных органов и с уважением отношусь к судебному разбирательству. В то же время в такой ситуации не могу пройти мимо и не выразить свою поддержку тем людям, которых знаю много лет как искренних, убежденных защитников природы», — сказал губернатор. «Что безусловно не означает, что они не могли совершить ошибку. В то же время, верится с трудом в осознанный умысел в рамках организованной преступной группы. Я верю, что в рамках судебного разбирательства будут досконально даны оценки всем обстоятельствам, и будут развеяны сомнения в возможном поверхностном или предвзятом отношении к этому делу», — добавил он.

Кроме того, о намерении добиваться пересмотра вынесенного экологам приговора заявлял глава Минприроды Александр Козлов.

Источник: ТАСС

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