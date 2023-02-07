Мобилизованный рассказал, что командиры избили его после попытки обратиться к врачу

Мобилизованный из Приморья рассказал, что в конце января его избили собственные командиры в военной части в Донецкой области, сообщает издание Astra. По словам пострадавшего, после избиения его закрыли в сарае и угрожали ему убийством. Мобилизованному удалось убежать. Теперь он планирует привлечь командиров к ответственности, хотя не знает их полных имен, званий и должностей.

27-летнего Николая Н. (имя изменено) мобилизовали в сентябре. Как сообщает Astra, мужчина работает в горнодобывающей компании. 22 сентября он спал после ночной смены, проснулся в обед и увидел, что два человека — мужчина и женщина — грубо разговаривают с его матерью. В руках у этих людей была повестка для Николая. «Я не брал ее около минут двадцати, они все равно не уходили», — рассказывает мужчина.

В итоге ему начали угрожать десятилетним лишением свободы и он подписал бумагу. «О том, что я мог порвать эту повестку, и ничего бы мне не было, я узнал только когда прибыл на место боевых действий», — цитирует его Astra.

Николай отправился на фронт. По его собственным словам, он был в Бахмуте, но старался «избегать маршев в бой и всего такого прочего», так как «не хочет убивать». По словам мужчины, из-за такой позиции у него не сложились отношения с сослуживцами: они относились к нему «предвзято».

13 января мужчина обратился к медикам в части с жалобами на спину и гайморит. Врачи сказали, что ему нужно ехать в больницу. «Я сказал, везите. Они говорят, машины рабочей нет. Я поговорил со взводным и он сказал, машины нет, не знаю, чем помочь. Я сам искал машину, на чем ехать. Он дал добро. Никаких бумаг он мне на руки не дал, распоряжение было устное», — говорит Николай.

Мужчина смог добраться до 3 городской больницы Луганска, но там его не приняли со словами: «Приказ — военных без справки №100 не принимать». Николай сходил в четыре частные клиники, где также получил отказы. Он поймал такси и поехал обратно в часть, чтобы взять справку. Таксис остался его ждать.

Военнослужащий пришел к медику, но ничего не успел ему сказать. «Подходят комбат и старшина, берут меня за шкирку с таким посылом, что я якобы проебываюсь. Я пытаюсь объяснить, что меня послал взводный в госпиталь под свою ответственность, и что я вернулся за справкой. Они не стали слушать, меня начал бить старшина при поддержке командира батальона», — цитирует пострадавшего Astra.

По словам мужчины, за тем, как его избивают, наблюдал весь взвод. Заступиться за него пытался только медик, но его никто не слушал. Избиение длилось около пяти минут.

Потом Николай оказался в сарае: «Я отчетливо слышал, что меня обнулят (убьют — прим. ред.) сегодня же и спишут это на войну». Мобилизованный смог выбраться из помещения через окно и побежал на дорогу, потому что знал, что его там ждал таксист. Он сел в машину и уехал.

По его собственным словам, Николай нашел ночлег на несколько дней, но его быстро попросили оттуда съехать: «Без документов в ЛДНР снять жилье очень сложно». Еще какое-то время военнослужащий провел на улице, пишет издание.

В феврале родственники смогли передать Николаю его паспорт, после чего тот пересек границу с Россией и вернулся домой.

Теперь Николай хочет привлечь избивших его людей к ответственности, однако не знает ни их полных имен, ни званий, ни должностей. Мать пострадавшего написала жалобы президенту и военному прокурору.



Источник: Astra

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