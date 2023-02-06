В Удмуртии за убийство ветерана, воевавшего в Чечне, судят солдата, вернувшегося из Украины. Это не первый случай — по таким делам уже есть приговоры

В Удмуртии воевавшего в Украине Сергея Батуева судят за убийство ветерана войны в Чечне 41-летнего Дениса Шустова. «Медиазона» отмечает, что это не первый процесс, на котором судят военнослужащего, совершившего убийство после возвращения с войны.

По данным следствия, Сергей Батуев через два месяца после того, как вернулся с войны, выпивал в гараже со своим знакомым Денисом Шустовым. В какой-то момент завязалась ссора и Батуев выстрелил Шустову в голову из пневматического оружия, после чего задушил и спрятал тело в лесу. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

В октябре 2022 года Курский гарнизонный военный суд в приговорил к восьми годам колонии строгого режима военного Сергея Коршунова, признав его виновным в умышленном убийстве.

Как пишет «Медиазона», Коршунов, который был «участником специальной военной операции», выпивал у себя дома с сослуживцем и в порыве ревности зарезал его за то, что тот назвал свою жену именем супруги Коршунова.

Издание отмечает, что в базе военных судов сейчас зарегистрировано 33 дела по статье об умышленном убийстве, которые поступили после начала войны в Украине. При этом пока решения судов выложены только по десяти делам и только в одном из них упоминается «специальная военная операция».

Источники: «Медиазона», «Верстка»

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