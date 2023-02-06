«В нас стреляли». Тувинские мобилизованные записали видеообращение, в котором рассказали об избиении и угрозах убийством со стороны «милиции ДНР»

Мобилизованные из Тувы записали видеообращение к главе Тувы Владиславу Ховалыгу, вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-оолу, министру оборону Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину. В нем они рассказали об издевательствах со стороны бойцов «народной милиции» аннексированной ДНР.

Военнослужащие на видео говорят на тувинском языке, но издание «Тайга.инфо» предоставило перевод, согласно которому мобилизованные на видео жалуются на то, что без соответствующей подготовки оказались на передовой, а затем не могли получить медицинскую помощь в госпиталях, «так как не относятся ни к одной из воинских частей».

По словам тувинцев, в какой-то момент в их расположение приехали бойцы «народной милиции ДНР», которые начали избивать мобилизованных и стрелять в их сторону, угрожая убийством.

При этом они заявили, что тувинцы не являются военнослужащими ВС РФ и «относятся к ДНР».

Мобилизованные также сняли короткое видео самого избиения, на нем видно как несколько человек в камуфляже и с оружием валят на землю военнослужащего перед стоящими шеренгой мобилизованными. На кадрах также слышна матерная брань.

Из перевода видеообращения и ролика с избиением неясно, что послужило поводом для издевательств и угроз и чего хотели от мобилизованных злоумышленники.

«Тайга.инфо» также сообщает, что читатели прислали аудиозапись, на которой, предположительно, командир избивавших тувинцев солдат с позывным «Батя» говорит о том, что командование просило его не убивать мобилизованных, так как они все «родственники Шойгу».

Саму аудиозапись издание не публикует, но отмечает, что голос на записи похож на голос командир батальона «народной милиции ДНР» подполковника Вячеслава Губина. Сюжет об этом военном, который также использует позывной «Батя», публиковала «Российская газета».

На обращение мобилизованных тувинцев уже отреагировали представители администрации Тувы. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что поручил руководству военного комиссариата республики установить личности, численность и прикрепление записавших обращение тувинцев и оказать им необходимую, в том числе медицинскую, помощь.

По его словам, он направил в аннексированную ДНР своих представителей для выяснения обстоятельств произошедшего, а также созвонился с руководством ДНР и попросил проверить законность действий бойцов «народной милиции».

«Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных», — добавил он

Источники: «Тайга.инфо», Владислав Ховалыг, «Российская газета»

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