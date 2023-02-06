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В Магнитогорске против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье о «дискредитации» армии

13:28 • 06.02.2023

В Магнитогорске в отношении несовершеннолетнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о «дискредитации» армии. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. О возбуждении дела сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на друга фигуранта, также несовершеннолетнего.

По данным издания, 4 февраля трое подростков собирались поучаствовать в антивоенном шествии и пришли на место сбора с бело-сине-белым флагом.

Там они были задержаны силовиками и доставлены в отделение полиции. Позже двоих из них отпустили без составления протокола, а на будущего фигуранта уголовного дела составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии.

По словам подростков, другому задержанному полицейские угрожали физической расправой и также возбуждением уголовного дела.

Источник: «ОВД-Инфо»

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